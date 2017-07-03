Реконструкцию центральной площади начали в Фокино
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» строители приступили к благоустройству центральной площади Фокино перед домом офицеров флота.
В этом году в Фокино благодаря проекту отремонтируют не только городскую площадь, но и парковую зону. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Эти проекты рассчитаны на два года, их общая стоимость составляет более 14 миллионов рублей, 9 из которых направлены из бюджета Приморского края. Еще полмиллиона рублей сэкономили в ходе торгов, их тоже направят на благоустройство города.
В настоящее время на центральной площади Фокино строители уже расширили и распланировали территорию, демонтировали старую систему освещения, подготовили основание под асфальтирование площади и прилегающих пешеходных дорожек, приступили к установке бордюрного камня.
Если погода позволит, все работы завершат в течение месяца.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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