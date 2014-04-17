Во Владивостоке открыли мемориальную доску почетному гражданину Виктору Черепкову

Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски почётному гражданину краевой столицы Виктору Ивановичу Черепкову. Памятную доску разместили на торцевой части дома № 33 по улице Калинина, где проживал экс-мэр.

Как сообщили в администрации Владивостока, доску открыли депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов и почетный гражданин города, поэт Борис Лапузин. Как отметили в управлении культуры администрации Владивостока, доска была открыта по обращению группы инициативных граждан.

Участники мероприятия отметили большой вклад Виктора Черепкова в развитие Владивостока и гражданского общества. Его начинания – строительство дорожных развязок, надземных и подземных пешеходных переходов, оказание социальной помощи населению - получили в свое время широкую поддержку горожан. Признанием заслуг Виктора Черепкова перед приморской столицей стало присвоение ему в 2007 году звания «Почетный гражданин города Владивостока».

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.

Для справки:

Виктор Черепков родился 16 апреля 1942 года в Рязанской области. В 1971 году экстерном окончил высшее военно-морское училище им. адмирала С.О. Макарова во Владивостоке. С 1967 по 1969 год работал преподавателем военной подготовки. В 1969-1978 годах был старшим помощником начальника отряда по учебно-лабораторному оборудованию. В 1980-1990 годах служил начальником отдела военно-технической информации Тихоокеанского флота. В 1990 году был избран депутатом Приморского краевого Совета. В 1993 году вышел в отставку в звании капитана первого ранга. 26 июня 1993 года был избран мэром Владивостока. 17 января 1999 года был избран депутатом Владивостокской городской Думы. 26 марта 2000 года был избран депутатом Госдумы РФ третьего созыва. В 2004 году был переизбран депутатом Госдумы. Баллотировался на должность президента России в 2012 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]