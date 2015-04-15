Тела двух моряков из КНДР эвакуировали с острова Попова
Тела двух мужчин находились в лодке, которую 30 августа выбросило на берег в районе мыса Андреева. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сообщили в полицию, что при внешнем осмотре погибших признаков насильственной смерти не обнаружено.
В последствии трупы рыбаков из КНДР были эвакуированы с острова стражами порядка и спасателями, а затем направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на vl.ru.
После завершения необходимых процедур и установления точной причины смерти рыбаков материалы проверки будут направлены в следственный отдел на транспорте.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что на побережье Приморья было обнаружено сразу несколько страшных находок. (см. фото) В Зарубино труп рыбака пролежал на берегу двое суток, а на острове Рейнеке – пять дней. За последние две недели из-за шторма в Японском море несколько сот корейских шхун искали укрытие в бухтах Приморья, при этом не менее 10 баркасов было выкинуто на побережье Приморья.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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