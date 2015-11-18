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Красивейшую радугу сняли над аэропортом Владивосток

Красивейшую радугу сняли над аэропортом Владивосток

Инстаграм-паблик dps.control поделился фотографией своего подписчика, на которой запечатлена радуга над аэропортом Кневичи в Приморском крае.

Под радугой на фото оказалась часть взлетно-посадочной полосы, а также пассажирский терминал и железнодорожный терминал.

«В Приморье летом дождь идет всего два раза. Первый в июне, а второй — оставшиеся два месяца», — шутливо прокомментировали фотографию.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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