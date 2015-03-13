Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян
Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на «Известия».
Как рассказали изданию в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, хакеры отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной. Далее предлагается перезвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации человек лишается денег.
По оценкам компании «Атак Киллер», от новой схемы мошенничества пострадало уже порядка ста человек, общий ущерб составил около 2 млн рублей.
Успешность новой схемы обмана эксперты объясняют тем, что мошенники отслеживают и мастерски копируют реальные изменения в работе банков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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