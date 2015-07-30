Рубрика "Культура": Гастроли "Горьковки", "Музыкальный вернисаж", выставка Олега Батухтина
Рубрика "Культура": Гастроли "Горьковки", "Музыкальный вернисаж", гончары, выставка Олега Батухтина.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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