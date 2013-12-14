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Во Владивостоке обокрали продавца цветочного павильона

Во Владивостоке обокрали продавца цветочного павильона

Неоднократно судимый приморец зашел в цветочный магазин на ул. Хабаровской во Владивостоке и обратился к продавцу с просьбой зарядить телефон. На столе он заметил телефон продавца и решил им завладеть, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, он взял со стола телефон стоимостью около 4 тыс. рублей.

За совершенную кражу на мужчину заведено уголовное дело, которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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