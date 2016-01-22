В Приморье остаются подтопленными 15 населенных пунктов

По данным на утро четверга, 6 сентября, на большей территории края наблюдается стабилизация обстановки и понижения уровня рек, за исключением северо-восточных районов.

Как сообщили в администрации края, остаются подтопленными 15 населенных пунктов: два в Октябрьском районе, один в Кировском, пять в Чугуевском, три в Лазовском и четыре в Тернейском. Подтоплены шесть жилых домов в Уссурийском городском округе, селе Амгу Тернейского района и 196 придомовых территорий и огородов по краю.

Отсутствует автомобильное сообщение с селом Краснояровка в Яковлевском районе и селами Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов в Ольгинском районе, а также с селами Кроуновка, Кондратеновка Уссурийского городского округа, селами Кема, Амгу и Светлая Тернейского района. Запасы продуктов имеются.

Электроснабжение поселков в Лазовском районе восстановлено. Нарушена телефонная связь с рядом населенных пунктов: на территории Лазовского района – села Чистоводное, Киевка, Заповедное, поселок Преображение; на территории Ольгинского района – села Лиственная, Милоградово, поселок Моряк Рыболов, села Маргаритово, Бровки, Горноводный, Щербаковка.

По данным спасателей, в ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка на малых реках и в верховьях крупных рек, в западных, южных и восточных районах края. В последующие трое суток будет наблюдаться смещение паводочной волны в среднем и нижнем течении рек южных и центральных районах края, с подъемом уровней воды до 1,5 метра. Сохранится сложная паводковая обстановка в бассейне рек Илистая (Черниговский район), Уссури (Чугуевский, Кировский районы, Лесозаводский городской округ) с затоплением прилегающих к реке территорий.

Режим ЧС регионального характера продолжает действовать на семи территориях: Уссурийском городском округе, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Шкотовском, Черниговском и Яковлевском районах.

В Ольгинском районе постановлением муниципальной администрации введен режим ЧС межмуниципального характера. Уровень воды в реках значительно выше нормы. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. Подтоплений домов, огородов, приусадебных участков в населенных пунктах района нет. Электроснабжение населенных пунктов производится в штатном режиме.

Нарушено транспортное сообщение с селом Фурманово, где поврежден мост. Дорожники провели необходимые подготовительные работы, а начать восстановление моста пока невозможно – работы начнутся, когда сойдет вода.

Отсутствует автомобильное сообщение по автодороге Маргаритово–Моряк Рыболов. На 0,35 километре вышла из берегов река Маргаритовка. Вода идет по дороге, дорогу размыло, проезд возможен для автомашин повышенной проходимости.

В Чугуевском районе подтоплена 71 придомовая территория в пяти населенных пунктах – это села Новомихайловка, Медвежий Кут, Антоновка, Кокшаровка, Ясное. Есть перелив через дорожное полотно в селах Полыниха, Верхняя Бреевка и Антоновка, возможен проезд на автотранспорте повышенной проходимости.

В Лазовском районе подтоплено 93 огорода в селах Беневское и Сокольчи, поселке Преображение. Восстановлено нарушенное накануне электроснабжения населенных пунктов. Восстановлено движение по одной полосе на 7 километре автодороги Валентин–Глазковка.

В Тернейском районе подтоплены территории сел Кема, Максимовка, Амгу, Самарга. Создалась угроза подтопления территории села Усть-Соболевка. В селе Амгу подтоплено три дома. На территории села Кема смыло мост на въезде в село, залито пять мостов внутри села, наблюдаются переливы через автомобильную дорогу. Паводковыми водами размывает автомобильную дорогу и мост через реку Соболевка. В селе Самарга смыто два моста в сторону вахты Адэми. Из-за короткого замыкания произошло аварийное отключение от электроснабжения сел Светлая и Амгу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]