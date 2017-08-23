Акваторию острова Русский закроют для навигации в дни ВЭФ с 10 по 13 сентября

С 10 по 13 сентября во Владивостоке вводится ограничение навигации судов в акваториях Амурского и Уссурийского заливов.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, с 00.00 10 сентября до 00.00 13 сентября вводится запрет на плавание судов в акватории Амурского залива в бухте Новик, ограниченных линией от мыса Доронина до мыса Шигина, а также в акватории Уссурийского залива в бухтах Аякс и Парис, ограниченных с северо-востока от мыса Новосильского до мыса Житкова.

В указанных местах запрещается остановка, стоянка и передвижение судов, включая маломерные.

Данные ограничения не касаются судов местных пассажирских линий, следующих по расписанию, специальных спасательных и медицинских судов, а также судов, привлеченных к подготовке и проведению четвертого Восточного экономического форума.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]