В Приморье грабитель отобрал у защищавшегося от него потерпевшего травмат

Следователем отдела МВД России по Ханкайскому району окончено расследование уголовного дела по обвинению 19-летнего местного жителя в грабеже. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлено, что в начале марта 2018 года в центре села Камень-Рыболов произошла драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы отдела полиции задержали 19-летнего местного жителя и двоих его приятелей, пытавшихся скрыться от полицейских.

В ходе следствия установлено, что драку спровоцировал подозреваемый. Потерпевший сообщил, что он провожал друга и по дороге на них напали неизвестные молодые люди. В целях самообороны мужчина сделал несколько выстрелов в воздух и в землю из травматического оружия. После того, как закончились патроны, обвиняемый отобрал у 49-летнего потерпевшего травматический пистолет.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В связи с тем, что обвиняемый ранее не был судим, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]