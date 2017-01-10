В августе на юге Приморья выпало экстремальное количество осадков

Август в Приморье был с обычным температурным фоном, экстремально влажным в южной половине края и с дефицитом осадков на севере.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", средняя месячная температура воздуха составила +17…+22 °C, что близко к средним многолетним значениям. Все три декады по температурному режиму были близки к норме. Температура воздуха ночью составляла +16…+21 °C, в отдельные ночи в центральных и восточных районах +9…+14 °C. Днём воздух прогревался до +22…+27 °C, в начале месяца +30…+32 °C.

Высокий температурный фон в начале месяца отмечался и во Владивостоке: максимальная температура достигала +30…+31 °C.

Распределение осадков по территории края было очень неравномерным. На севере края выпало 48–114 мм (43–71 % месячной нормы). В южной половине края количество выпавших осадков составило 180–270 мм (1,5–2,5 месячных норм), на юге центральных и в западных районах — 305–377мм, до трёх месячных норм осадков.

В августе часто наблюдались значительные ухудшения погодных условий.

В связи с обострением фронтальных разделов над территорией Приморья и активизацией грозовой деятельности интенсивные дожди наблюдались:

4 и ночью 5 августа. На значительной территории прошли сильные дожди (за исключением северо-востока края) с количеством 15–43 мм за 12 часов и менее, отмечались грозы. 4 августа в центральной части края, ночью 5 августа на юге края отмечались очень сильные дожди (50–77 мм за 12 часов и менее). Дожди опасной категории зафиксировали 11 метеостанций в разных районах края.

в период 14–16 августа. На большей части края прошли сильные дожди с количеством 15–34 мм. В нескольких случаях количество выпавших осадков было близким к критерию опасного явления — 40–42 мм. На метеостанциях Посьет, Халкидон и Малиново прошёл очень сильный дождь с количеством 62–66 мм за 12 часов и менее. В отдельных районах отмечались грозы.

В минувшем августе два тайфуна — «Румбия», заполнившийся над востоком Китая, и «Сулик», вышедший на акваторию Японского моря, — оказывали косвенное и прямое влияние на погодные условия Приморского края.

Ночью и днём 21 августа сильные дожди с общим количеством 20–77 мм (30–80 % декадной нормы) вызвал бывший тайфун «Румбия». Местами на юге и западе края количество выпавших за сутки осадков оказалось близким к декадной норме и превысило её. На метеостанциях Барабаш и Пограничный количество выпавших за 12 часов осадков достигло критерия опасного явления — 50–53 мм.

В период 24–26 августа тайфун «Сулик» вызвал сильные, местами очень сильные дожди. Общее количество выпавших осадков на значительной территории составило 35–90 мм (60–200 % декадной нормы), в западных районах — 108–122 мм (250 % декадной нормы). Очень сильный дождь с количеством 50–67 мм за 12 часов и менее отмечался 25 августа на 5 метеостанциях: Находка, Партизанск, Ольга, Полтавка, Астраханка. Максимальный ветер порывами 20–25 м/с отмечался на юго-восточном побережье края.

В течение месяца в крае в 4-х случаях усиливался ветер до 15–20 м/с. Во Владивостоке ветровой режим был более напряжённым — усиление ветра наблюдалось в 10 случаях. Повторяемость гроз в августе уменьшилась по сравнению с предыдущими летними месяцами и составила 6 дней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]