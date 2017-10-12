Корейский "исход": уникальное видео сняли в Приморье

Подписчики WhatsApp "Вести:Приморье" (+7 914 076 47 77) прислали интересное видео, как покидали бухту Ольга на севере Приморья сотни северокорейских рыбацких лодок. На кадрах, записанных в ускоренном режиме, сотни баркасов, как "рой муравьев", за несколько секунд покинули российские воды. Это надо видеть!!!

Ранее сообщалось, что около 300 иностранных рыбацких судов, шхун, баркасов и лодок, преимущественно из КНДР, укрылись от тайфуна Джеби в бухтах и заливах Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]