Обессилевшую девушку нашли на горе Пидан
Группа спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы оказала помощь туристам, потерявшимся во время спуска с горы Пидан. Два молодых человека и девушка сбились с тропы, перепутали направление и не смогли вернуться к началу маршрута, который традиционно начинается с деревни Лукьяновка. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщили в краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС, благодаря тому, что в этом районе была телефонная связь, потерявшиеся вызвали спасателей. По словам старшего группы спасателей Анатолия Акуленко, поиски на горе проводились в ночное время и продлились более шести часов. Затрудняли поиски сложный рельеф в районе поисковых работ и дождь.
В 04.20 утра люди были обнаружены. Девушку транспортировали на носилках, так как она была обессилила и не могла идти самостоятельно. На обратной дороге пришлось переходить много речных потоков, так как был сильный дождь.
Спасатели доставили людей во Владивосток, от медицинской помощи они отказались.
Спасатели обращают внимание путешественников на ответственную подготовку к походам и рекомендуют слушать прогноз погоды. Сегодня в Приморье устраняются последствия прошедших сильных дождей, и их помощь необходима в пострадавших районах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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