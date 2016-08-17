ХК "Адмирал" скандально проиграл столичному "Спартаку"

В среду, 5 сентября, «Адмирал» провел вторую встречу в нынешнем сезоне. В Москве «моряки» встречались со столичным «Спартаком» и уступили – 3:1. Ключевым моментом матча стала середина третьего периода, когда игрок владивостокской команды получил травму головы, а москвичи тут же забросили третью шайбу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.

В первом периоде инициативой владели «моряки», они почти в четыре раза перебросали соперника – 11:3. Перед самым перерывом шайба дважды залетала в ворота «Спартака», но оба гола были отменены из-за того, что в ворота она попадала после удара коньком.

После перерыва «Адмирал» продолжил прессинговать, Константин Воронин мог отличиться, но в единоборстве на «пятаке» не смог переиграть голкипера. А хозяева льда воспользовались своими шансами в середине игры. Сначала «Спартак» заработал большинство и Робин Ганзл реализовал лишнего, а спустя минуту «красно-белые» закрепили успех, но уже в равных составах. Максим Трунев пасом из-за ворот вывел на ударную позицию Ярослава Дыбленко, и последний не промахнулся. «Адмирал» смог вернуться в игру через пять минут. Василий Стрельцов получил шайбу на «пятаке» и переправил ее в ворота. К слову, эту атаку начал голкипер Никита Серебряков, который записал на свой счет голевую передачу.

В третьем периоде «моряки» попытались сравнять счет, но на 52-й минуте защитник «Спартака» Максим Гончаров толкнул Юрия Козловского, и последний оказался на льду. Игрок владивостокской команды получил травму головы, но атака «Спартака» продолжилась, и Никита Беспалов забросил третью шайбу своей команды в этом матче. Гол судьи засчитали, а для Козловского этот выезд закончен. Уже после окончания игры стало известно, что защитник «Адмирала» Юрий Козловский отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

В последнюю минуту встречи «Адмирал» заменил вратаря на шестого полевого игрока, но это большинство на результат встречи не повлияло.

После игры главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов обратил внимание на плохую реализацию большинства: «Мы играли неплохо – были движение, моменты. Не забили в нужный момент, в плане реализации противник выглядел лучше. Увы, ошибка привела к третьему голу. Есть вопросы по поводу нашего большинства – пока не можем решить проблемы, но работаем над этим».

Следующую встречу «Адмирал» проведет 7 сентября в Хельсинки, где сыграет против «Йокерита».







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]