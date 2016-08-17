ХК "Адмирал" скандально проиграл столичному "Спартаку"
В среду, 5 сентября, «Адмирал» провел вторую встречу в нынешнем сезоне. В Москве «моряки» встречались со столичным «Спартаком» и уступили – 3:1. Ключевым моментом матча стала середина третьего периода, когда игрок владивостокской команды получил травму головы, а москвичи тут же забросили третью шайбу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на vl.ru.
В первом периоде инициативой владели «моряки», они почти в четыре раза перебросали соперника – 11:3. Перед самым перерывом шайба дважды залетала в ворота «Спартака», но оба гола были отменены из-за того, что в ворота она попадала после удара коньком.
После перерыва «Адмирал» продолжил прессинговать, Константин Воронин мог отличиться, но в единоборстве на «пятаке» не смог переиграть голкипера. А хозяева льда воспользовались своими шансами в середине игры. Сначала «Спартак» заработал большинство и Робин Ганзл реализовал лишнего, а спустя минуту «красно-белые» закрепили успех, но уже в равных составах. Максим Трунев пасом из-за ворот вывел на ударную позицию Ярослава Дыбленко, и последний не промахнулся. «Адмирал» смог вернуться в игру через пять минут. Василий Стрельцов получил шайбу на «пятаке» и переправил ее в ворота. К слову, эту атаку начал голкипер Никита Серебряков, который записал на свой счет голевую передачу.
В третьем периоде «моряки» попытались сравнять счет, но на 52-й минуте защитник «Спартака» Максим Гончаров толкнул Юрия Козловского, и последний оказался на льду. Игрок владивостокской команды получил травму головы, но атака «Спартака» продолжилась, и Никита Беспалов забросил третью шайбу своей команды в этом матче. Гол судьи засчитали, а для Козловского этот выезд закончен. Уже после окончания игры стало известно, что защитник «Адмирала» Юрий Козловский отправлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
После игры главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов обратил внимание на плохую реализацию большинства: «Мы играли неплохо – были движение, моменты. Не забили в нужный момент, в плане реализации противник выглядел лучше. Увы, ошибка привела к третьему голу. Есть вопросы по поводу нашего большинства – пока не можем решить проблемы, но работаем над этим».
Следующую встречу «Адмирал» проведет 7 сентября в Хельсинки, где сыграет против «Йокерита».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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