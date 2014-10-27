Новое здание аэровокзала открыли в приморском поселке Терней
Новый аэровокзал открыли в поселке Терней в четверг, 6 августа. Модульное здание приобретено и установлено за счет краевого бюджета. Оно приспособлено для работы в климатических условиях севера Приморского края. Цена поставки составила 14,5 миллионов рублей.
Здание аэровокзала в Тернее оборудовано залом ожидания для пассажиров, стерильной зоной, пунктом досмотра, комнатой матери и ребенка, служебными помещениями для сотрудников. На втором этаже расположена диспетчерская.
Аналогичные здания уже обслуживают рейсы внутрикраевой авиации в поселках Преображение, Светлая и Восток. При этом площадь аэровокзала в Тернее в связи с большим пассажиропотоком увеличена и составляет около 80 квадратных метров. Кроме того, здесь оборудовано дополнительное помещение для сотрудников посадочной площадки площадью более 10 квадратных метров.
Инженерные решения и технологии, примененные при проектировании, предполагают круглосуточную и круглогодичную эксплуатацию здания, в том числе, в тяжелых климатических условиях севера Приморского края, в районах, имеющих потенциальную угрозу подтопления. Чтобы избежать подтопления, здесь предусмотрен свайный фундамент, благодаря которому здание аэровокзала приподнято над землей на 1,2 метра.
Для удобства передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены металлические пандусы с внешней стороны здания.
Отопление здания аэровокзала осуществляется за счет котельного блока, включенного в состав поставки модульного здания аэровокзала, который расположен в отдельном сооружении. Здесь есть металлический изотермический контейнер, включающий котлы отопления, основной и резервный, и резервный дизель-генератор с емкостью для топлива, обеспечивающий подачу тепла и электроэнергии в здание аэровокзала в случае аварии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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