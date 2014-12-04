"Вести: Приморье": Забытое кладбище в центре Владивостока
О том, что Покровский парк во Владивостоке имеет статус мемориального, похоже все забыли. Время безжалостно стирает страницы истории знакового для владивостокцев места. Постепенно исчезает ограда, осыпаются дорожки. 30 лет кропотливой работы по поиску информации в архивах и семьях. Вышла в свет долгожданная книга известного краеведа Нелли Мизь.
Нелли Мизь, краевед: "Каждое дерево - это чья-то душа, чья-то жизнь. 100 тысяч человек здесь лежат. Это как раз те люди, кто построил для нас Владивосток".
Когда здесь было центральное городское кладбище, и почему книга об истории Покровского парка тиражом всего 1000 экземляров. Смотрите об этом в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 15.40.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
30.05.2018 Краевед Нелли Мизь: Немец Филипп Тольцинер и его необычные дома во Владивостоке
-
19.12.2016 Новую книгу о царственных особах дома Романовых представили читателям
-
26.10.2016 Новую книгу Нелли Мизь «Прогулки по Владивостоку» о французских страницах истории города представили публике
-
16.12.2015 Во Владивостоке состоялась презентация книги Нелли Мизь
-
15.12.2015 Новую книгу Нелли Мизь "Владивосток: прогулки в прошлое" представят горожанам
-
04.12.2014 В Приморье презентуют Книгу памяти
Добавить комментарий