"Вести: Приморье": Забытое кладбище в центре Владивостока

О том, что Покровский парк во Владивостоке имеет статус мемориального, похоже все забыли. Время безжалостно стирает страницы истории знакового для владивостокцев места. Постепенно исчезает ограда, осыпаются дорожки. 30 лет кропотливой работы по поиску информации в архивах и семьях. Вышла в свет долгожданная книга известного краеведа Нелли Мизь.

Нелли Мизь, краевед: "Каждое дерево - это чья-то душа, чья-то жизнь. 100 тысяч человек здесь лежат. Это как раз те люди, кто построил для нас Владивосток".

Когда здесь было центральное городское кладбище, и почему книга об истории Покровского парка тиражом всего 1000 экземляров. Смотрите об этом в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня в 15.40.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]