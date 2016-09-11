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Анонс на 7 сентября

7 сентября во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади пройдет продовольственная ярмарка.

7 сентября г. Хельсинки. ХК «Йокерит» Хельсинки – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

7-9 сентября г. Большой Камень, спортзал МАУ «Спортивный комплекс». Открытое Первенство Приморского края по баскетболу среди ветеранов памяти Г.П. Сапрыкина. Начало 7 сентября в 12.00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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