Анонс на 7 сентября

7 сентября во Владивостоке с 8.00 до 19.00 на центральной площади пройдет продовольственная ярмарка.

7 сентября г. Хельсинки. ХК «Йокерит» Хельсинки – ХК «Адмирал» Владивосток. Чемпионат КХЛ по хоккею сезона 2018/19 гг.

7-9 сентября г. Большой Камень, спортзал МАУ «Спортивный комплекс». Открытое Первенство Приморского края по баскетболу среди ветеранов памяти Г.П. Сапрыкина. Начало 7 сентября в 12.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]