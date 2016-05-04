Два муниципальных района освободились от воды в Приморье
В результате выпадения обильного количества осадков на территории Приморского края подтоплены три жилых дома и 12 придомовых территорий в Уссурийском городском округе. От воды освободились Октябрьский и Надеждинский районы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Гидрологическая ситуация складывается следующим образом: сохраняется затопление пойм рек Уссури в верхнем и среднем течении, Илистая по всему течению, Комиссаровка, Раздольная в среднем и нижнем течении, малых рек восточного побережья. Опасных явлений не наблюдается.
В ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней паводка на малых реках и в верховьях крупных рек, в западных, южных и восточных районах края. Сохранится сложная паводковая обстановка в бассейне рек Илистая (Черниговский район), Уссури (Чугуевский, Кировский, Лесозаводский районы) с затоплением прилегающих к реке территорий.
Наблюдаются переливы на четырех участках автомобильных дорог в Уссурийском городском округе и Ольгинском муниципальном районе.
В пункте временного размещения Уссурийска находятся 9 человек, в том числе один ребёнок.
Энергоснабжение во всех населенных пунктах Приморья восстановлено в полном объеме.
Специалистами Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю ведётся круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки.
В течение суток к ликвидации последствий паводка привлекалась группировка сил и средств РСЧС в составе 823 человек и 235 единиц техники.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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