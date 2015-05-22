На региональную доплату пенсионерам Приморья направили 1,1 млрд рублей
Более 1 млрд рублей с начала года направили на выплату региональной доплаты к пенсии. Эту меру социальной поддержки получают около 64 тысяч приморцев.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте труда и социального развития, региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Доплата – это разница между ним и фактическим обеспечением человека. При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются все выплаты, которые пенсионер получает из краевого или федерального бюджета.
Отметим, что региональная доплата к пенсии выплачивается не только пожилым людям. В списке получателей – инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии, а также дети, потерявшие родителей.
По информации краевого отделения Пенсионного фонда России, в Приморье пенсии по потере кормильца получают 19 тысяч детей. 7 тысяч из них – уже студенты.
Всю информацию о пенсионном обеспечении можно узнать на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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