Житель Уссурийска предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав

Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление в отношении жителя г. Уссурийска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокурату.

По версии органа предварительного расследования, фигурант сначала обратился в ГИБДД г. Уссурийска с заявлением о замене просроченного водительского удостоверения, но узнав о том, что для его восстановления потребуется время, отказался от данной госуслуги.

Чуть позднее он обратился к лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который за 40 тыс. рублей продал ему поддельное водительское удостоверение.

Достоверно зная о подложности документа, фигурант использовал его при управлении личным автомобилем до июля 2018 года, когда при проверке в районе ул. Шевченко в г. Владивостоке у сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку вызвала подозрение подлинность предъявленного водителем удостоверения.

При экспертно-криминалистическом исследовании установлено, что указанное водительское удостоверение подделано и не производилось Гознаком.

В ходе дознания обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном.

В настоящее время дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]