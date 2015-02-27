Житель Уссурийска предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав
Прокуратурой Советского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление в отношении жителя г. Уссурийска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокурату.
По версии органа предварительного расследования, фигурант сначала обратился в ГИБДД г. Уссурийска с заявлением о замене просроченного водительского удостоверения, но узнав о том, что для его восстановления потребуется время, отказался от данной госуслуги.
Чуть позднее он обратился к лицу (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), который за 40 тыс. рублей продал ему поддельное водительское удостоверение.
Достоверно зная о подложности документа, фигурант использовал его при управлении личным автомобилем до июля 2018 года, когда при проверке в районе ул. Шевченко в г. Владивостоке у сотрудников ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку вызвала подозрение подлинность предъявленного водителем удостоверения.
При экспертно-криминалистическом исследовании установлено, что указанное водительское удостоверение подделано и не производилось Гознаком.
В ходе дознания обвиняемый вину признал полностью, раскаялся в содеянном.
В настоящее время дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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