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Россияне смогут посещать Тайвань без виз

Россияне смогут посещать Тайвань без виз

Фото: australien-blogger.de

Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян, прибывающих на остров с краткосрочными поездками. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.

С 6 сентября 2018 граждане России могут пересечь границу Тайваня без визы, если срок пребывания не превышает 14 дней. В МИДе отметили, что таким режимом могут воспользоваться российские туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники международных мероприятий.

Безвизовый режим для россиян на Тайване вводится временно, в тестовом режиме, который продлится до 31 июля 2019 года.

Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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