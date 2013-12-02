Россияне смогут посещать Тайвань без виз
Власти Тайваня ввели безвизовый режим для россиян, прибывающих на остров с краткосрочными поездками. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня, передает «Вести: Приморье» со ссылкой на РБК.
С 6 сентября 2018 граждане России могут пересечь границу Тайваня без визы, если срок пребывания не превышает 14 дней. В МИДе отметили, что таким режимом могут воспользоваться российские туристы, бизнесмены, граждане, совершающие поездки по семейным делам, а также участники международных мероприятий.
Безвизовый режим для россиян на Тайване вводится временно, в тестовом режиме, который продлится до 31 июля 2019 года.
Для посещения Тайваня без получения визы россияне должны иметь загранпаспорт, срок действия которого не истекает в ближайшие шесть месяцев, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или гарантии принимающей стороны, а также подтверждение финансовой состоятельности.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
28.05.2018 Около 10,5 тыс. иностранцев из 14 стран посетили Свободный порт Владивосток по упрощенному визовому режиму
-
06.03.2018 5,9 тысяч иностранцев посетили Свободный порт Владивосток по упрощенному визовому режиму
-
19.12.2016 Медуз аурелий для Приморского океанариума привезли с Тайваня
-
08.07.2016 Визы в Китай для россиян подорожали вдвое
-
28.08.2014 Таиланд станет доступней для приморцев с 29 августа
-
02.12.2013 Китайский Суйфэньхэ вводит 15-дневный безвизовый режим для россиян
Добавить комментарий