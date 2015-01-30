Приморская страховая компания «Дальакфес» признана банкротом

Приморский Арбитражный суд поставил точку в деле о банкротстве местной страховой компании «Дальакфес». Решением суда введено конкурсное производство сроком на год. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Приморская страховая компания «Дальакфес» официально признана банкротом 30 августа. В решении суда по делу о банкротстве ООО «Страховая компания «Дальакфес» говорится об отсутствии возможности восстановления платежеспособности должника.

Временная администрация, введенная несколько месяцев назад, не смогла вывести компанию в плюс. Теперь ее полномочия прекращены, а Арбитражный суд Приморского края назначил конкурсного управляющего – государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

По состоянию на конец 2017 года «Дальакфес» был должен более 773 млн рублей. К началу делопроизводства эта сумма за счет задолженностей по текущим платежам, штрафам и пеням увеличилась еще почти на 200 млн рублей.

Напомним, причиной банкротства известной в Приморском крае страховой компании, предположительно, явилась система ОСАГО, которая в регионе является априори убыточной для страховщиков.

Центробанк отозвал лицензию у компании в апреле этого года. Компенсационными выплатами занимается Российский союз автостраховщиков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]