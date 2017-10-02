Андрей Тарасенко: "Хочется вернуть то, что было в Приморье 30 лет назад"

Сегодня, 6 сентября, во Владивостоке проходит третий краевой форум старшего поколения. «Полезно пенсионерам» - под таким лозунгом стартовало мероприятие на площадке "FESCO-холла". Оно насыщено полезными лекциями и творческими мастер-классами. Все желающие, молодые духом люди могут поучаствовать в конкурсах красоты, интеллектуальных и спортивных состязаниях. На форуме глава региона поздравил участников с наступающим 80-летием Приморья и торжественно принял в ряды «Серебряных добровольцев края» самых активных его жителей. Также Андрей Тарасенко вручил памятные награды представителям ветеранских организаций.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: "Чтобы Приморский край опять вернулся и завоевал былую славу, когда люди с большим желанием ехали... Я помню, когда еще в СССР здесь жили, тогда сюда по распределению попасть невозможно было. Сегодня уезжают люди... И мне хочется вернуть то, что было в Приморье лет 30 назад".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]