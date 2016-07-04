"Аэрофлот" никуда не уходит". Ирина Яровая о дальневосточном направлении авиаперевозчика
Заместитель Председателя Государственной Думы России Ирина Яровая прокомментировала решение крупнейшего авиаперевозчика страны о сокращении числа полетов на Дальний Восток и переброски на направление бортов дочерней компании "Россия".
Интервью с Ириной Яровой записали журналисты ГТРК "Дальневосточная". По словам законодателя, "Арофлот" никуда не уходит, а лишь приводит в регион свою дочернюю компанию. Благодаря этому решению появится возможность сохранить так называемый "плоский тариф" на дальневосточном направлении.
Кроме того, самолеты авиакомпании "Россия", совершая рейсы из дальневосточных аэропортов в Москву, будут приземляться Шереметьево. Также все борты оснастят мультимедийным оборудованием, чтобы пассажирам было комфортно находится в длительном полете.
Полное интервью с Ириной Яровой смотрите на телеканале "Восток 24", в воскресенье, в 18.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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