"Аэрофлот" никуда не уходит". Ирина Яровая о дальневосточном направлении авиаперевозчика

Заместитель Председателя Государственной Думы России Ирина Яровая прокомментировала решение крупнейшего авиаперевозчика страны о сокращении числа полетов на Дальний Восток и переброски на направление бортов дочерней компании "Россия".

Интервью с Ириной Яровой записали журналисты ГТРК "Дальневосточная". По словам законодателя, "Арофлот" никуда не уходит, а лишь приводит в регион свою дочернюю компанию. Благодаря этому решению появится возможность сохранить так называемый "плоский тариф" на дальневосточном направлении.

Кроме того, самолеты авиакомпании "Россия", совершая рейсы из дальневосточных аэропортов в Москву, будут приземляться Шереметьево. Также все борты оснастят мультимедийным оборудованием, чтобы пассажирам было комфортно находится в длительном полете.

Полное интервью с Ириной Яровой смотрите на телеканале "Восток 24", в воскресенье, в 18.00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]