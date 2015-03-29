Жителей посёлка Новошахтинский топят искусственные озёра. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Жители одного из районов Новошахтинска тонут и без тайфунов. Большая вода приходит на их огороды и в дома. Там из берегов выходят воды искусственных озёр. Причем происходит это всегда неожиданно.
По огороду Анатолий Соловчук передвигается только в резиновых сапогах. И только для того, чтобы подсчитать ущерб. Картофель, помидоры, огурцы — всё уничтожила большая вода на всех подворьях улицы Вокзальной.
- Там грязь, вот здесь постоянно идёт вода потоком и зимой и летом... Вы просто не видели как мы скотину перегоняем, это ж животное, его надо беречь, а мы что делаем? Оно болеет, мы потом средства затрачиваем, лечим, а мы за счет этого только сегодня и выживаем.
Местные жители уверены, вода приходит из трёх заброшенных карьеров. В шестидесятые здесь ударными темпами добывали уголь, сейчас карьеры оказались заброшенными водоёмами.
Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Четыре года назад вода в карьерах переполнилась, искусственные озёра больше не в силах сдерживать потоки. С тех пор вода прямым ходом идёт на посёлок».
От таких потопов спасти может только дренажная система, которая не позволит воде причинять вред жителям посёлка. На реализацию проекта нужно 6 миллионов рублей.
Валентина Драница, председатель муниципального комитета Новошахтинского городского поселения: «Во-первых, денег нет, а, во-вторых, эти работы нужно проводить в период, когда замерзшая земля. Иначе там никакой транспорт не подъедет. Это или глубокой осенью или ранней-ранней весной».
В этом году местным жителям в очередной раз обещают закончить строительство траншеи. Однако такое обещание их не обнадёживает.
Вадим Корнилов, начальник отдела оперативной службы подготовки информации ситуационного центра Приморского края: «В первую очередь всегда идут подтопления от дождевых паводков, потому что земля болотистая, тем более прошли довольно большие осадки, земля напитана влагой, и вода никуда не уходит и скапливается на их огородах».
Ольга Крючкова, жительница пгт. Новошахтинский: «Нам ответ постоянный — переселяйтесь. Находите другое жильё и переезжайте».
В этом году затопило семь домов и 64 подворья. Местным жителям обещают выплатить единоразовую компенсацию. Но они надеются, что на их защиту встанет современная дренажная система.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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