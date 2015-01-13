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Владивосток сковали пробки

Владивосток сковали пробки

С самого утра в четверг, 6 сентября, Владивосток сковали пробки. Заторы начинаются на Чуркине и продолжаются до Второй Речки. Причина пробок – ямочный ремонт, который начался одновременно в разных районах Владивостока, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Серьезные дорожные заторы начинаются на Золотом мосту. На Некрасовском путепроводе – здесь автомобилисты вынуждены двигаться со скоростью 1-2 километра в час. Немногим лучше обстоит ситуация на Народном проспекте. Пробка продолжается вплоть до Второй Речки.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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