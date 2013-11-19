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Новые автобусы вручили директорам школ и представителям муниципалитетов Приморья. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

6 сентября семь новых школьных автобусов передали в районы Приморья. Вручал ключи лично глава региона. Новые машины будут ежедневно перевозить почти 500 детей.

Водители наперебой обсуждают оснащение автобусов, ведь похвастаться есть чем. Улучшена система ремней безопасности — теперь сиденья в школьном автобусе почти как в гоночном болиде. Медицинская аптечка, система ГЛОНАСС, светоотражающие жилеты и запасные шины. В общем — полный комплект.

Леонид Виткин, водитель, Анучинский район: «Подлокотники хорошие стали делать, ломаться теперь не будут. Раньше откидные были, они ломались».

Муниципалитеты очень ждали новый транспорт. Сейчас боятся только одного — чтобы тайфун не помешал добраться домой. Автобусы отправятся по школам в Октябрьском, Спасском, Чернышевке — Анучинского района, Новосысоевке, Тернею, Хоролю и школе Лазовского района.

Татьяна Паньчикова, директор средней школы №1, Хороль: «У нас есть детки, которые не проживают непосредственно в селе Хороль. Поэтому это очень огромный подарок, ценный подарок, он важный для нас».

Вручал ключи от желтых ПАЗов глава региона. Андрей Тарасенко осмотрел автобусы и оценил комплектацию.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Приятная такая для нас традиция, что наши предприятия, которые работают в Приморье, помогают Приморскому краю, помогают детям».

Напомним, что уже в этом году автопарк края пополнится за счет федерального бюджета. 39 автобусов приобретут по распоряжению Владимира Путина. Новые машины направят на нужды школ региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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