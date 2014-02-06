В Находке местный житель попался на изготовлении наркотиков

Сотрудники Находкинского ЛО МВД России на транспорте задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотических средств, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортную полицию.

В ходе допроса мужчина рассказал, что собрал в лесу кусты дикорастущей конопли, из которых потом изготовил смесь табака с маслом каннабиса.

Общая масса наркотического средства составила около 2,28 грамма, что является значительным размером.

Изъятое вещество было направлено на исследование.

Отделением дознания Находкинского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]