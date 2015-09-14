Корейские рыбаки, спасенные в Приморье, в ближайшее время отправятся домой

В связи с тайфуном «Джеби» в бухтах на севере Приморского края вынужденно укрылись от неблагоприятных гидрометеоусловий около 300 судов Корейской Народно-Демократической Республики и Республики Корея.

Как сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, на сегодня практически все иностранные плавсредства покинули безопасные бухты и в сопровождении сил Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю следуют за пределы пограничного пространства Российской Федерации. Все рыболовецкие суда перемещаются к линии границы своим ходом.

Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов – 23 человека – были спасены в бухтах Неприметная и Красная Скала. В ближайшее время они будут возвращены на родину. Медицинская помощь также в этот раз понадобилась одному из северокорейских рыбаков. Он получил во время тайфуна тяжелую травму и был препровожден в районную больницу. Его возвращением на родину впоследствии займется Генеральное консульство КНДР во Владивостоке.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]