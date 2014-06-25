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Филиалы федеральных университетов откроют в Приморье

Филиалы федеральных университетов откроют в Приморье

Фото: Администрация Приморского края

Ведущие университеты страны откроют свои подразделения на базе Дальневосточного федерального университета. Всего на Дальнем Востоке в ближайшие годы появятся 12 филиалов шести федеральных вузов России.

Как сообщили в администрации Приморского края, уже в 2019 году на территории региона начнет свою работу филиал по профилю «Экономика» Высшей школы экономики. В 2020 году откроется подразделение МГИМО МИД России по профилю «Международные отношения, зарубежное регионоведение». В 2021 году Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики откроет свои подразделения по профилю «Программная инженерия, информационная безопасность» в Приморском крае.

Все три вуза выбрали площадкой для открытия филиалов Дальневосточный федеральный университет.

Как отметили в администрации края, открываются как раз те направления подготовки, которые сегодня чрезвычайно востребованы у приморских выпускников. А значит, молодежь будет оставаться в родном Приморье.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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