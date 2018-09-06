Осьминог попытался отобрать фотокамеру у аквалангиста (видео)

Новое забавное подводное видео выложил известный приморский дайвер @dmitriy_rudas. На уникальных кадрах запечатлено, как осьминог пытался завладеть фотокамерой аквалангиста.

"История о том, как осьминог пытался "отжать" у моего товарища @andrey_shpatak только что купленную, совершенно новенькую камеру NIKON D800", - прокомментировал видео сам автор поста.

Напомним, что в начале августа 2018 года "звездой инстаграм" стали видеоролик Дмитрия Рудась, на котором "осьминог напал на дайвера в водах Приморья".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]