Осьминог попытался отобрать фотокамеру у аквалангиста (видео)
Новое забавное подводное видео выложил известный приморский дайвер @dmitriy_rudas. На уникальных кадрах запечатлено, как осьминог пытался завладеть фотокамерой аквалангиста.
"История о том, как осьминог пытался "отжать" у моего товарища @andrey_shpatak только что купленную, совершенно новенькую камеру NIKON D800", - прокомментировал видео сам автор поста.
Напомним, что в начале августа 2018 года "звездой инстаграм" стали видеоролик Дмитрия Рудась, на котором "осьминог напал на дайвера в водах Приморья".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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