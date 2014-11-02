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Уникальное по своей нелепости ДТП произошло во Владивостоке (фото)
Автомобиль свалился «с неба» на другую машину в столице Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».
Во Владивостоке у дома №68 по улице Адмирала Кузнецова водитель Toyota MR2 заводил машину, неожиданно она поехала и скатилась с косогора. В этот момент по дороге проезжал Toyota Ipsum, на который и «свалилась» Toyota MR2.
В этом ДТП обошлось без пострадавших.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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