Уникальное по своей нелепости ДТП произошло во Владивостоке (фото)

Автомобиль свалился «с неба» на другую машину в столице Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Во Владивостоке у дома №68 по улице Адмирала Кузнецова водитель Toyota MR2 заводил машину, неожиданно она поехала и скатилась с косогора. В этот момент по дороге проезжал Toyota Ipsum, на который и «свалилась» Toyota MR2.

В этом ДТП обошлось без пострадавших.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]