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Сегодня, 09:20
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Уникальное по своей нелепости ДТП произошло во Владивостоке (фото)

Уникальное по своей нелепости ДТП произошло во Владивостоке (фото)

Автомобиль свалился «с неба» на другую машину в столице Приморского края, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Во Владивостоке у дома №68 по улице Адмирала Кузнецова водитель Toyota MR2 заводил машину, неожиданно она поехала и скатилась с косогора. В этот момент по дороге проезжал Toyota Ipsum, на который и «свалилась» Toyota MR2.

В этом ДТП обошлось без пострадавших.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Опер / Сегодня, 10:13
    № 2  
     

    Как жалко. Этих машин в городе не осталось почти. Но ничего, у жены хозяина этой машины есть ещё Целика так что на ней ездить будут.
    P/s Спрашивал в свое время хозяина этой MR-2 не боишься мол автозапуска на машине с АКПП ? Не отвечает :--не боюсь.

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  • Александр / Сегодня, 09:44
    № 1  
     

    ашипки исправьти в тексте :)

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