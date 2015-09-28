Во Владивостоке появится новый Рудневский мост
На Рудневском мосту во Владивостоке завершаются аварийно-восстановительные работы. В подмостовом пространстве возведён бетонный конус моста и выполнена отсыпка скальным грунтом, на подходе к путепроводу ведётся ремонт системы ливневой канализации, который завершится до конца недели. Об этом «Вестям: Приморье» сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Подрядная организация установила новую дождеприёмную камеру с ливнеприёмными решётками, для сбора воды с пешеходной зоны смонтирован дождеприёмный колодец, выполнена отсыпка щебнем. До конца недели строители установят бетонные лотки вдоль тротуара, по которым вода будет уходить в систему ливневой канализации и восстановит асфальтобетонное покрытие.
Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.
Кроме того, сейчас идет подготовка технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Планируется, что новый путепровод через Снеговую падь будет двухполостным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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