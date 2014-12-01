Во Владивостоке прошел третий краевой форум старшего поколения. Он стартовал под лозунгом: «Полезно пенсионерам» и собрал около тысячи жителей со всего Приморья. Люди творческие и активные поучаствовали в мастер-классах, интеллектуальных и спортивных состязаниях а также приняли поздравления от первых лиц края.

Не просто форум — настоящий праздник неувядающей молодости и красоты. Эти качества визажисты лишь помогают подчеркнуть представительницам прекрасного пола. Теперь нарядным дамам только на подиум! А там, на конкурсе красоты, их уже ждут жюри и зрители!

Татьяна Зубец, участница форума: «Увидела мастера, думаю, дай-ка, я еще лучше буду!»

У победительниц в номинациях «Мисс очарование» или «Мисс элегантность» свои секреты яркого и активного долголетия. Будь то общение, творчество, занятия спортом. Вера Калистратова, солист Надеждинского ансамбля ветеранов, всю жизнь не расстается с песней!

Вера Калистратова, участница форума: «Хочу сказать словами Кобзона, я с ним была знакома. Он говорил, что пение — это все!»

Супруги Плетус могут похвастать не только долголетием, но и прочным счастливым браком. При этом пожилыми они себя не считают!

Семен Плетус, участник форума: «Мы себя не признаем пожилыми, мы надеемся, что у нас вторая молодость!»

Людмила Горчук стремится поддерживать внутренний тонус и никогда не унывать. Побывав на площадке экспресс-диагностики она ничуть не расстроилась, узнав о повышенном давлении. Говорит, не хуже лекарств ей помогают восточные практики! Одно занятие по коуч-йоге — и давление в норме!

Людмила Горчук, участница форума: «Позанималась почти час, померила еще раз — нормальное давление!»

Здесь многие записались на курсы по рукоделию, тут же поучаствовали в мастер-классах по вышивке, вязанию, бисероплетению.

Любовь Попова, участница форума: «У меня есть ученики, которым по 80 лет, и они справляются с этой работой!»

И каждый получил для себя нечто полезное и интересное: юридическую помощь, медицинскую рекомендацию специалистов. Даже навыками искусственной вентиляции легких овладели те, кто первым привык приходить на помощь!

Ольга Волошина, участница форума: «Чувствую себя так, как будто только что спасла пострадавшего!»

Тех, кто готов бескорыстно помогать, особенно много в нынешний Год добровольца. Желающих вступить в ряды «Серебряных добровольцев края» собралась целая армия, а это — ценный актив для Приморья, отмечает глава региона. На форуме Андрей Тарасенко торжественно принимает активистов в волонтерскую организацию и поздравляет всех с наступающим юбилеем Приморского края.

Андрей Тарасенко, врио губернатора Приморского края: «Чтобы Приморский край вновь завоевал былую славу, когда люди ехали сюда с большим желанием. Я помню, при СССР, даже по распределению попасть сюда было сложно, очередь стояла. И мне очень хочется создать и вернуть то, что было в Приморье».

Идея проведения форума для людей старшего поколения впервые родилась в Приморье. И, как говорят организаторы, такой пример должен быть заразителен для всех регионов страны!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]