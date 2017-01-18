Новоселье с размахом! В Находке введен в эксплуатацию новый жилой дом от компании «Восточные Ворота». Организаторы подготовили для новоселов и гостей масштабный праздник.

У этого дома есть имя – «Северный». Новостройка представляет собой 11-этажное здание, включая цокольный этаж. Дом расположен в экологически чистом районе. Среди приглашённых гостей — новоселы, их родственники, представители власти и, конечно же, генеральный директор компании «Восточные ворота».

После торжественной церемонии новоселы спешат в свое гнездышко. 80 квартир в ближайшие дни наполнятся детским смехом и семейным счастьем.

Татьяна Никитченко: «Стены прекрасные, все прекрасно ложится потом. Сантехника хорошая. Ничего не течет, все замечательно. Мы всем довольны. Вид хороший, расположение дома замечательное, остановка, вся инфраструктура рядом. Все замечательно, все хорошо. Озеро прекрасное тоже рядом».

За годы работы компания «Восточные ворота» не словами, а делом подтверждает: соблюдение обязательств — это неотъемлемая часть сплоченной работы коллектива.

Сергей Запорожец, заместитель генерального директора ИК «Восточные Ворота»: «Такие большие стройки, как жилые высотные дома, это командная стройка. Здесь много было подрядчиков: одни делали монолит, другие кладку. Всегда, когда завершается стройка, хочется спасибо сказать рабочим, которые непосредственно это делали».

Жилой комплекс «Северный» состоит из двух домов. Первый введен в эксплуатацию в 2016 году. Всего с 2003 года, со времени основания компании построены и введены в эксплуатацию жилые дома во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и других территориях Приморья, всего более 25-ти объектов. Сплоченный коллектив всегда несет ответственность на протяжении всего этапа строительства: от «первого кирпича» до торжественного разрезания ленты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]