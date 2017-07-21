Рекордно большая семья медведей продолжает удивлять ученых «Земли леопарда»

На юге Приморского края семья бурых медведей из шести особей вновь попала в объективы фотоловушек нацпарка «Земля леопарда» в 2018 году – спустя почти три года после рождения медвежат. Теперь специалисты поражены не только размерами выводка, но и долговременностью союза. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на экологов.

Впервые «встреча» с огромным семейством бурых медведей произошла весной 2017 года. Уже тогда специалисты предполагали, что скоро дети отделятся от матери. Однако в 2018 году сверхкрупный выводок вновь попал в объектив фотоловушки. На новых снимках мать-героиня и пять подросших медвежат ходят по заповедному лесу теми же тропами, что и краснокнижные дальневосточные леопарды.

Мировой науке известны лишь единичные случаи появления настолько большого выводка, а для Приморского края этот факт стал первым в истории наблюдений. Обычно самка бурого медведя приносит двух-трех детенышей, которые на втором году жизни уже становятся самостоятельными. Но на «Земле леопарда» медведица смогла принести сразу пятерых малышей. Более того, ей удалось выкормить их, а также сохранить семью на такое долгое время.

«Поразительно, что такой крупный выводок до сих пор не распался, и все медведи в нем живы и выглядят здоровыми, – отметил Глеб Седаш, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова. – Огромному семейству медведей может быть сложно прокормиться в Приморье. Среда обитания здесь отличается от Камчатки или Аляски, где для медведей больше корма в виде рыбы и ягод, поэтому животные могут жить там большими семьями. Нам посчастливилось увидеть именно в Приморье очень редкий случай выживаемости медвежат. По нашим данным, эта находка уникальна не только для России, но и для всего мира».

Упитанные медвежата уже почти сравнялись размерами с матерью, они значительно выросли и прибавили в весе. Специалисты предполагают, что почти за три года медведи научились всему необходимому для самостоятельной жизни, и для группы это лето, скорее всего, станет последним. Вероятно, осенью дружный выводок распадется, и мишки, окрепшие и полные сил, один за другим наконец-то отделятся от матери.

По свидетельству специалистов, размеры и долговременность наблюдаемого выводка медведей говорит о благоприятной обстановке в национальном парке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]