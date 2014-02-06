Александр Абрамов: "Доходы людей превысили валовый региональный продукт в Приморье"
"Вести: Приморье. Интервью" с Александром Абрамовым, профессором кафедры математических методов в экономике Школы естественных наук ДВФУ.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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