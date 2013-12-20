Циклотрон для Центра ядерной медицины доставили в Приморье

Циклотрон и другое оборудование для модульного Центра ядерной медицины, который будет работать на острове Русский, доставлены в Приморье. Оборудование весом 53 тонны уже размещено на складе временного хранения и после подготовительных работ будет перемещено и установлено рядом с медицинским центром ДВФУ. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Реализация инвестиционного проекта на острове Русский будет проведена в два этапа. На первом этапе создается модульный Центр ядерной медицины, в состав которого входят производственный и диагностический блоки, который создается, в том числе, с использованием мощностей действующего ПЭТ/КТ-отделения медицинского центра. Это позволит увеличить пропускную способность Центра ядерной медицины до 12 тысяч пациентов в год и расширить перечень применяемых радиофармпрепаратов.

На втором этапе будет построен современный центр протонной терапии под эгидой ДВФУ с годовой пропускной способностью более тысячи пациентов. Данный проект станет пилотным в рамках строительства сети аналогичных центров на территории РФ под эгидой ведущих университетов страны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]