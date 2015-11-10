Дмитрий Легкий: "В связи с пенсионной реформой льготники Владивостокского морского рыбного порта не потеряют свои привилегии"
Рубрика "Мнение" Дмитрия Легкого, советника генерального директора Владивостокского морского рыбного порта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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