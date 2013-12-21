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Информация о продаже дипломов и аттестатов запрещена владивостокским судом

Информация о продаже дипломов и аттестатов запрещена владивостокским судом

Фото: Столица С

Прокуратура Советского района г. Владивостока в ходе такого мониторинга выявила факт размещения в интернете информации о реализации дипломов государственного образца.

В нарушение требований законодательства неограниченному кругу лиц предоставлялась возможность приобрести дипломы и аттестаты за деньги. Там же сообщалось о способах оплаты в связи с оказанием услуги и получении (доставке) документов.

Между тем действия по незаконному приобретению или сбыту официальных документов, предоставляющих права, а также их подделка в целях использования либо сбыта являются уголовно-наказуемыми деяниями.

Учитывая данные обстоятельства, прокурором Советского района г. Владивостока предъявлено в суд соответствующее административное исковое заявление. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Решением суда требования прокурора удовлетворены, информация о реализации дипломов и аттестатов об образовании государственного образца за денежное вознаграждение признана запрещенной.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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