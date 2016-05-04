В Приморье ожидается прохождение максимальных уровней паводка

7 сентября интенсивный подъем воды дождевого паводка продолжается на реках западных, центральных и северных районов края. Значительные затопления сохраняются на реке Уссури в Чугуевском, Кировском, Лесозаводском районах, Илистая в Черниговском районе. Подтоплены поймы рек бассейна Раздольной в Уссурийском и Надеждинском районах, Илистой в Михайловском районе, Кулешовка, Спасовка в Спасском районе, Арсеньевка в Яковлевском районе, Комиссаровка в Ханкайском районе. На малых реках южных и восточных районов края наблюдается спад воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней паводка на малых реках западных районов края, в верховьях рек центральных районов. В среднем и нижнем течении рек центральных районов, на реках северных районов продолжится подъём уровня воды на 0,5-1,2 м, с затоплением пойм. Ожидается выход воды из берегов с подтоплением участков дорог, хозяйственных объектов в низких местах на отдельных участках рек Большая Уссурка, Малиновка, Бикин (Красноармейский, Дальнереченский, Пожарский районы). Сохранится сложная паводковая обстановка в бассейне рек Илистая Черниговский район, Уссури Чугуевский, Кировский, Лесозаводский район с затоплением прилегающих территорий.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации дейсвует в Уссурийском ГО, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском, Черниговском, Ольгинском, Шкотовском, Яковлевском и Лазовском муниципальных районах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]