Полиция: Дети, просившие денег у прохожих в ТЦ «Черемушки», считали попрошайничество игрой
Владивостокские полицейские провели проверку информации о том, что в одном из торговых центров города двое детей просят денег у прохожих.
Установлено, что 8-летняя девочка и 11-летний мальчик являются соседями, проживают в благополучных семьях. Попрошайничество дети воспринимали как игру. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу.
В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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