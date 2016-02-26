Полиция: Дети, просившие денег у прохожих в ТЦ «Черемушки», считали попрошайничество игрой

Владивостокские полицейские провели проверку информации о том, что в одном из торговых центров города двое детей просят денег у прохожих.

Установлено, что 8-летняя девочка и 11-летний мальчик являются соседями, проживают в благополучных семьях. Попрошайничество дети воспринимали как игру. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции Первомайского района провели с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]