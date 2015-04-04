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Региональный режим ЧС введен уже в девяти районах Приморья

Региональный режим ЧС введен уже в девяти районах Приморья

На сегодня режим ЧС действует в Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском, Лазовском районах. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности. Об этом "Вести: Приморье" сообщает со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время на большей территории края наблюдается стабилизация обстановки и понижения уровня рек, за исключением северо-восточных районов.

В крае остаются подтопленными 14 населенных пунктов. Существуют переливы и повреждения 32 участков дорог, 36 мостов и мостовых переездов. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Отсутствует автомобильное сообщение с населенными пунктами: селами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, селами Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов Ольгинского района, станцией Лимичевка Уссурийского городского округа, селами Кема, Амгу, Светлая Тернейского района. Запасы продуктов на территориях имеются.

Для определения ущерба гражданам продолжают работать 56 оценочных комиссий.

На территории края все котельные, дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, за исключением детского сада № 7 Уссурийска, детского сада в селе Кокшаровка и школы в селе Ново-Михайловка Чугуевского района – временно приостановлена работа в связи с подтоплением прилегающей территории.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств – 4 922 человека, 1 702 единиц техники, 135 плавсредств.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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