Ученые ДВФУ разрабатывают новую технологию терапии рака на модели диких и домашних кошек

Ученые ДВФУ и ДВО РАН разрабатывают новую эффективную технологию профилактики и биотерапии лейкоза и рака молочной железы. Исследования ведутся на модели представителей семейства кошачьих — домашних питомцев и крупных хищников: дальневосточных леопардов и амурских тигров. Полученные данные могут быть транслированы в область исследований раковых процессов у человека и использоваться в лечении онкозаболеваний. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Анну Леонтьеву, начальника пресс-службы ДВФУ.

Новый научный проект объединяет исследования в области экспериментальной онкологии, иммунологии, молекулярной генетики, вирусологии и генной инженерии. В ходе экспериментов ученые детально изучат взаимосвязь активности интерферонов в организме больных животных, параметры клеточного иммунитета, а также активность генов, подавляющих рост опухолей.

«В отличие от экспериментов с моделями онкопатологии, которые искусственно воспроизводятся в лаборатории, в нашем проекте все работы будут проводиться с животными. На модели домашних кошек, больных лейкозом и раком молочной железы, мы изучим противоопухолевую, иммуномодулирующую, апоптоз-модулирующую, а также р53- и gadd45g-модулирующую активность некоторых рекомбинатных продуктов системы интерферонов и их индукторов. Мы полагаем, что препараты рекомбинантных интерферонов I-II-III типов и индукторы интерферона на основе двуцепочечных РНК и ДНК могут стать эффективным средством онкотерапии», — сообщил доктор биологических наук Михаил Щелканов.

Профессор также отметил, что в этом проекте есть природоохранный аспект. Популяция крупных кошек Дальнего Востока часто подвержена опухолевым заболеваниям. Для проведения исследований на модели дальневосточных леопардов и амурских тигров ученые установили контакты с Дальневосточным Центром биологических материалов особо охраняемых животных и растений, который функционирует на базе Федерального центра биоразнообразия ДВО РАН при поддержке Центра «Амурский тигр» и Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]