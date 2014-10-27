Аэропорт Владивостока может закрыться на целый год из-за необходимости реконструкции

Опасения, связанные с необходимостью реконструкции единственной функционирующей взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивостока, высказал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко помощнику президента России Игорю Левитину.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Кневичи запланирован на 2020 год. Ремонт может занять от одного года до 1,5 лет. Это приведет к закрытию аэропорта на весь период, потому что вторая взлетно-посадочная полоса выведена из эксплуатации в 2012 году в связи с несоответствием требованиям норм годности к эксплуатации аэродромов. Для того, чтобы аэропорт функционировал, необходимо провести реконструкцию второй полосы с 2019 по 2022 год.

Аэропорт Владивосток является основным аэропортом Приморского края. Во время проведения Восточного экономического форума он обслуживает воздушные суда лидеров государств.

География полетов охватывает 47 направлений. В 2017 году впервые за свою историю аэропорт обслужил более двух миллионов пассажиров. В 2018 планируется принять 2,5 млн пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]