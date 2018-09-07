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Огромная пробка образовалась из Артема в сторону Владивостока из-за тройного ДТП

На выезде из города Артема произошло ДТП с участием нескольких машин. Водитель «Mazda MPV», по словам свидетеля происшествия, догнал «Honda HRV», и две столкнувшиеся машины задели «Nissan Cube».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps.control, авария собрала за собой огромную пробку. О пострадавших пока не сообщается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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