Илье Лагутенко помогут выбрать "дальневосточный гектар"

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке готово помочь лидеру группы "Мумий Тролль" Илье Лагутенко выбрать "дальневосточный гектар". Об этом сообщается на странице программы в Facebook.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, ранее Лагутенко в интервью для журнала Восточного экономического форума (ВЭФ) пожаловался, что не смог выбрать для себя участок на южном побережье Приморья. Музыкант предположил, что это могло произойти из-за несовершенства онлайн-площадки для выбора земли или отсутствия подходящих участков.

"Мы очень расстроились, когда узнали, что Илья Лагутенко до сих пор не взял "дальневосточный гектар". Хотели бы напомнить, что сегодня гражданам доступно около 197,1 млн гектаров на Дальнем Востоке, уверены, что у него получится выбрать участок по вкусу. Поддержку по вопросам о программе "Дальневосточный гектар" можно получить круглосуточно на специализированной горячей линии, да мы и сами будем рады помочь Илье", - говорится в сообщении на странице программы в Facebook.

В заявлении отмечается, что система подачи заявлений на онлайн-площадке "отлажена как часы".

"Процесс быстрый и простой, выбрать землю можно через интернет с помощью федеральной информационной системы "На Дальний Восток". В среднем весь процесс оформления участка занимает 52 дня", - поясняется в сообщении.

Ранее Лагутенко заявил, что в случае получения участка земли на южном побережье Приморья, он "разводил бы на пенсии морской черенок" и "создал бы творческую резиденцию для музыкантов и художников".

Напомним, программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам России право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. Оформить участок можно на интернет-портале "На Дальний Восток". В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение, после пяти лет безвозмездного пользования участок можно оформить в собственность или длительную аренду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]