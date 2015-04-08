Актуальная информация о дорогах края: Восстановлен проезд в село Моряк-Рыболов

За минувшие сутки налажено транспортное сообщение с селом Моряк-Рыболов Ольгинского района. Дорожники продолжают аварийно-восстановительные работы в крае по мере спада воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на данный момент нарушено транспортное сообщение на дорогах Уссурийского городского округа, Яковлевского, Тернейского и Ольгинского районов.

По информации специалистов, накануне сотрудники Примавтодора восстановили проезд для проходимых автомобилей в село Моряк-Рыболов Ольгинского района.

«Планируется, что сегодня в Моряк-Рыболов будет открыто движение для всех транспортных средств. Также транспортное сообщение будет восстановлено с больницей Евгеньевской. Продолжаются работы на восстановлении дамбы в Милоградово. Дорожники готовы приступить к установке временного моста на дороге в Фурманово по мере спада воды», – сообщили специалисты.

Наиболее сложная обстановка остается на дорогах Тернейского района, где нет проезда на пяти участках дороги Терней–Малая Кема. Сотрудники «Северного» филиала Примавтодора продолжают подсыпку грунта на размытых подходах к мостам.

Нарушено движение по дороге Михайловска–Турий Рог–Мельгуновка в Ханкайском районе.

В Уссурийском городском округе вновь затоплен проезд к селу Кроуновка. На остальных дорогах проезд есть. Сотрудники «Никольского» филиала Примавтодора ведут расчистку кюветов и ямочный ремонт на участке дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница в районе развилки на Покровку. Также грейдеры работают на дорогах в Кугуки и Раковку.

В Октябрьском районе нет проезда по дорогам Галенки–Новогеоргиевка–Фадеевка–Застава. Объезд со стороны села Полтавка. Закрыто движение по дороге Гранатовка–Синельниково.

В Черниговском районе затоплен подъезд к селу Абражеевка.

В Шкотовском районе невозможно проехать в села Центральное и Новороссия. Объезд осуществляется через поселок Новая Москва.

В Партизанском районе затруднен проезд на дороге Екатериновка–Новая Сила.

В Яковлевском районе вода вновь перекрыла движение по дорогам Николо-Михайловка–Загорное и Загорное–Краснояровка. Также нет проезда в село Орлиное.

В Кировском районе идет подсыпка дорожного полотна на дороге Кировка–Николо-Михайловка–Яковлевка, нет проезда к селу Подгорное, здесь работает лодочная переправа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]