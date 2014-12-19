Во Владивостоке перед судом предстанет серийный грабитель

Прокуратурой Первомайского района г. Владивостока утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении ранее судимого гр-на И., который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

По версии органа предварительного расследования, преступления совершены летом 2018 года лицом, несколькими месяцами ранее освободившимся из мест лишения свободы условно-досрочно.

Так, в районе ул. Сахалинская в г. Владивостоке он сорвал с шеи прохожей золотую цепочку с кулоном, общей стоимостью 6 тыс. рублей, после чего скрылся с места преступления.

В один из дней июля 2018г. фигурант зашел в магазин сотовой связи, расположенный в районе ул. Добровольского, и, отвлекая внимание администратора, похитил мобильный телефон стоимостью 15 тыс. рублей.

Действуя аналогичным образом, он открыто похитил золотые изделия на общую сумму 25 тыс. рублей в ювелирном магазине, расположенном в районе ул. Сахалинская в г. Владивостоке.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]