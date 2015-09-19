Анонс на 8 сентября

8 сентября в 12.00 на стадионе «Патриот» в Уссурийске — отметят 152-ю годовщину Уссурийска.

8 сентября в 15.00 на центральной площади города Уссурийска состоится концерт «Мы любим тебя, Уссуйриск!» с участием творческих коллективов округа.

8 сентября в 16.00 в городском парке Уссурийска - развлекательная программа «Уссурийск-это я, это ты!».

8 сентября в 16.00 в Уссурийске на городском стадионе на улице Фрунзе, 32 - показательные выступления спортивных федераций.

8 сентября в 19.30 в Уссурийске на центральной площади города - праздничный концерт музыкальных групп из Владивостока,

8 сентябряв 22.00 — праздничный фейерверк в Уссурийске.

8 сентября с 9.00 до 17.00 на центральной площади Владивостоке — общегородская продовольственная ярмарка.

8 и 9 сентября - заход парусников в бухту Золотой Рог для участия в российском этапе «СКФ Дальневосточной регаты учебных парусников 2018».

8 сентября г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). Дальневосточные корпоративные игры в рамках Восточного экономического форума. Открытие в 10.00.

8 сентября картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Четвертый этап чемпионата г. Владивостока по кольцевым гонкам. Начало в 10.00.

8 сентября г. Владивосток, лесной массив завода «Варяг». Чемпионат и Первенство Приморского края по спортивному ориентированию на велосипедах. Открытие в 12.30.

8 сентября г. Тюмень. ФК «Тюмень» - ФК «Луч» Владивосток. 10-й тур Олимп-Первенства России по футболу, сезон 2018/19.

8-9 сентября г. Владивосток, озеро Юность (ост. Молодежная). Первенство г. Владивостока по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек «Быстрые весла». Открытие 8 сентября в 09.30, начало ежедневно в 10.00.

8-9 сентября - г. Владивосток, КСК «Фаворит» (пр-т 100-летия Владивостока, 152а) - Первенство г. Владивостока по конному спорту, конкур и выездка.

8-9 сентября - г. Артем, СТК «Приморское кольцо» - Автоспорт. 7-й финальный этап Гран-При Российской дрифт-серии 2018. 8 сентября начало в 12.00, 9 сентября парад-открытие в 14.00.

8-9 сентября - г. Владивосток, УТБ Седанка, стадион «Юность» - Первенство г. Владивостока по футболу среди взрослых команд.

8-9 сентября -Партизанский р-н, аэродром «Золотая долина» - Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по авиамодельному спорту, радиоуправляемые модели, свободнолетающие модели. Открытие 8 сентября в 10.00.

8-9 сентября - с. Чугуевка, ледовая арена «Олимп» (ул. Комарова, 21а) - Открытое Первенство Приморского края по шорт-треку, многоборье.

8 сентября - День финансиста в России.

8 сентября - Международный день грамотности.

8 сентября - Всемирный день оказания первой медицинской помощи.

8 сентября - Международный день солидарности журналистов.

8 сентября в 1941 году - началась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]